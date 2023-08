Bäuerliche Spezialitäten Regionale Qualität: Kärnten startet in die Buschen­schank-Saison Kärnten - Wenn Gastfreundschaft, bäuerliche Spezialitäten und eine wunderschöne Landschaft aufeinandertreffen, dann kann es sich nur um eine qualitäts- und herkunftsgesicherte bäuerliche Buschenschank handeln. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (425 Wörter) Die Familie Goritschnig, vlg. Wassacher (mit Petra Pobaschnig, Ofrau des Landesverbandes bäuerlicher Direktvermarkter, re.) freut sich schon auf die ersten Buschenschankgäste. © DV-Verband

Die insgesamt rund 50 Buschenschenken, von denen rund ein Drittel durch die Qualitätsmarke „Gutes vom Bauernhof“ qualitäts- und herkunftsgesichert ist, freuen sich auf den Besuch der Gäste aus nah und fern. „Die Qualitätssicherung wird durch die Qualitätsmarke ‚Gutes vom Bauernhof‘ sichergestellt, und diese Auszeichnung wird nur an kontrollierte Betriebe vergeben, die ihren Gästen überwiegend selbsterzeugte Produkte anbieten“, so Petra Pobaschnig, Obfrau des Landesverbandes bäuerlicher Direktvermarkter Kärnten.

Kärnten hat viel zu bieten

Die kulinarische Reise durchs Kärntnerland bietet Köstlichkeiten vom Glockner bis zur Koralm. Die herzhafte Bretteljause, die Käsevariationen oder der Klassiker, der Kärntner Reindling, lassen das Genießerherz höherschlagen. Von Generation zu Generation werden die Rezepte für die Köstlichkeiten weitergereicht, und so bleiben kulinarische Schätze erhalten. „Die authentischen Kärntner Buschenschenken sind ein regionales Kulturgut, auf das wir stolz sein können“, betont daher auch Agrarreferent LHStv. Martin Gruber. „Die Konsumenten können sich sicher sein, hier erstklassige Produkte zu bekommen, und für unsere Betriebe ist diese Form der Direktvermarktung ein wichtiger landwirtschaftlicher Nebenerwerb“, so Gruber weiter.

Zart geräucherte Salami und Würstel, bester Speck sowie Bauernbutter und schmackhafte Aufstriche aus bester Milch, feine Käsekreationen und zarter Schinken, kombiniert mit knusprigem Bauernbrot aus dem Holzofen erfreuen die Buschenschankbesucher. Erlesene Säfte und Most aus den Äpfeln und Früchten des hofeigenen Obstgartens wirken besonders in den heißen Sommermonaten erfrischend. Auch ein kühles Bauernhofeis ist besonders an heißen Tagen bei Jung und Alt sehr beliebt. „Unsere Buschenschenken haben nicht das ganze Jahr geöffnet und werden daher besonders gerne von Frühling bis Herbst besucht. Ich lade alle Kärntnerinnen und Kärntner und Gäste unseres Bundeslandes ein, sich direkt am Hof von der Qualität der bäuerlichen Produkte zu überzeugen“, so LK-Präsident Siegfried Huber.

Buschenschankkultur ist einzigartig

Das einzigartige Ambiente in den Kärntner Buschenschenken bietet nicht nur den idealen Rahmen für einen gemütlichen Abend bei einer Bretteljause oder als Abschluss eines schönen Wandertages, sondern ist auch für Familienfeiern oder Geburtstage eine Buschenschank der ideale Ort. Für die kleinen Gäste ist bestens gesorgt: Hauseigene Spielplätze und abgestimmte Kinderportionen machen den Besuch in einer ausgezeichneten Buschenschank zum unvergesslichen Erlebnis. Viele Buschenschenken bieten auch die fertigen Jausenplatten zur Abholung und zum Mitnehmen an und so kann auch zu Hause weiter genossen werden.

Die Übersicht der geöffneten Buschenschenken für das Jahr 2023 finden Sie auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Kärnten unter Buschenschenken und Jausentipps.