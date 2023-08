Am 5. & 6. Mai

Event-Tipp für Familien: WEST FEST lockt mit Zirkus & Co.

Center West - Am 5. und 6. Mai ist es so weit: Da lädt das Center West erstmals zum großen WEST FEST ein. An den zwei Veranstaltungstagen warten auf die Gäste mehr als 50 Attraktionen und Aussteller mit rund 80 unterschiedlichen Programmpunkten und ein bunter Markt der Regionen mit Musik, Kunst und Kulinarik.

von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (259 Wörter)