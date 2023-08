Sicherheitsbereich errichtet

Hohe Strafen bei Verstoß: So rüstet sich die Kärntner Polizei fürs Cup-Finale

Klagenfurt - Am 30. April findet im Wörtherseestadion in Klagenfurt am Wörthersee das Finale des ÖFB-Cups statt. Aufgrund der zu erwartenden hohen Besucherzahl sowie eines Fanmarsches wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Eine zeitgerechte Anreise wird empfohlen.

von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (436 Wörter)