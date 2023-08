Magnitude von 2,4 Erdbeben nahe der Steiermark: Hast du es auch gespürt? Steiermark/Niederösterreich - Am Samstag, dem 29. April 2023 ereignete sich um 6.26 Uhr östlich von Gloggnitz, Niederösterreich, ein weiteres spürbares Nachbeben. Der Erdbebenherd liegt nahe der steirischen Grenze. Habt ihr das Beben auch gespürt? von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) © fotolia.com

“Bei einer Magnitude von 2,4 wurde es von der Bevölkerung im Raum Gloggnitz, Ternitz und Wimpassing deutlich wahrgenommen”, heißt es von den Experten der GeoSphere Austria. Auch Mürzzuschlag (Steiermark) liegt in der Nähe des Bebens. “Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten”, so die Einschätzung der Kenner.