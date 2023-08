Übergang der verbleibenden Corona-Maßnahmen wie geplant per 30. Juni

Nach 3 Jahren: Am Sonntag endet die letzte Maskenpflicht

Kärnten - Am 6. April 2020 startete in Österreich die Maskenpflicht in Supermärkten, ab 1. Mai 2020 galt sie in allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen. Exakt drei Jahre später endet am Sonntag, 30. April, die letzte noch gültige Verpflichtung, Masken zu tragen. Sie betraf zuletzt Spitäler, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und andere Orte, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden. Mit Ende Juni werden auch alle weiteren Maßnahmen enden.

