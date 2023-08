Wetterwarnung Achtung: Hagel und Gewitter rollen auf Kärnten zu Kärnten - Ein Tief namens VASCO sorgt für unbeständiges Wetter: Heute Nachmittag könnte es in Kärnten noch heftig gewittern. Mehrere Wetterdienste warnen auch vor Hagel. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (177 Wörter) © Thomas Kaiser

Am heutigen Samstag zieht eine Kaltfront über Österreich hinweg. “Am späteren Nachmittag sind dann auch von Unterkärnten bis ins Südburgenland Gewitter zu erwarten, welche besonders im Südosten lokal auch kräftig ausfallen und mit Starkregen und Hagel einhergehen können”, warnt die Unwetterzentrale Österreich.

Von den Nockbergen bis zur Koralpe

Auch Skywarn Austria berichtet: “In feucht-labiler Luftmasse bilden sich ab der Mittagszeit über das ganze Land verteilt Schauer und Gewitter. Am höchsten ist das Gewitterrisiko im Süden (Unterkärnten, südliche Steiermark) und Osten (Burgenland, Wiener Becken, Marchfeld). Hier sind am Nachmittag und Abend auch kräftige Gewitter möglich. Das Hauptrisiko besteht dabei durch Hagel (meist klein, lokal bis 3 cm) und Sturmböen. Am späteren Abend nimmt die Gewittertätigkeit wieder ab” und die Experten von GeoSphere fügen hinzu: “Vor allem von den Nockbergen bis zur Koralpe sowie in den Karnischen Alpen und den Karawanken kann es einzelne Regenschauer und Gewitter geben”.