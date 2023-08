Am 4. Mai Peer Gynt – Das Rock­musical spielt im Congress Center Villach Villach - Ein „Klassiker“ des Nordens mit fantastischen Kostümen und mitreißender Musik kommt am 4. Mai mit der Opernwerkstatt am Rhein ins Villacher Congress Center: Peer Gynt – Das Rockmusical. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © Opernwerkstatt am Rhein

Peer Gynt ist ein Fantast und Geschichtenerfinder. Er belügt seine Mutter, verführt Frauen und weiß kein Geld zu verdienen. Der unbeliebte, egozentrische Träumer verlässt seine triste bäuerliche Heimat mit dem Ziel „Kaiser der Welt“ zu werden und landet am 4. Mai in Villach. Die Opernwerkstatt am Rhein bringt das Musical in einer rockigen Version mit Musik von Radiohead, Lady Gaga, Pink! und Ed Sheeran auf die Bühne des Congress Centers.

Termin Termin

DO, 4. Mai, 19.30 Uhr

Peer Gynt – Das Rockmusical

Opernwerkstatt am Rhein

Congress Center

Einführungsgespräch: 18.45 Uhr, Galerie Draublick

Beeindruckende Kost in großer stofflicher Vielfalt begleiteten den Wandervogel Peer Gynt auf seinen Reisen – sie alle spiegeln die Gedankenwelten von Peer Gynt wider. Dorothea Nicolai, selbst eine Kostümreisende zwischen Salzburger und Bayreuther Festspielen, zeichnet auch hier wieder für die Kostüme verantwortlich. Die Geschichte Peer Gynts erzählt vom Fortlaufen und Ankommen, vom Schweben zwischen Traum und Wirklichkeit, von Irrwegen und Umwegen. Die effiziente Straffung und packende Tanznummern verleihen dem Drama gleichermaßen eine ungeheure Dynamik wie eine berührende Poesie. Ein Einführungsgespräch zum Musicalabend findet vorab in der Galerie Draublick statt.