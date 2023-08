Maibaumfeier

Für den guten Zweck: Wölfnitzer Florianis laden zum „Tanz in den Mai“

Wölfnitz - Eine Dorfgemeinschaft funktioniert nur gut, wenn alle mit dabei sind, so Kommandant der Wölfnitzer Feuerwehr Oberbrandinspektor (OBI) Schabernig Alexander und freut sich gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden auf die zweite Ausgabe der Maibaumfeier am Spielplatz in Wölfnitz.

