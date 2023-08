Strandbad und Gastronomie gesichert Neues Konzept: Bad Saag ist für die nächsten 30 Jahre verpachtet Bad Saag - Kurz vor Beginn der Saison wurde nun auch über die Zukunft von Bad Saag entschieden. „Der Zuschlag erfolgte nach einer internationalen Ausschreibung. Die Zukunft von Strandbad und Gastronomie Bad Saag ist über Jahrzehnte gesichert“, verrät der Chef der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV)Martin Payer, exklusiv auf Anfrage von 5 Minuten. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (297 Wörter) Exklusiv © Saag Artikel zum Thema Mehrere Interessenten: Bad Saag wird verpachtetDieter Kienberger be­wirtschaftet auch heuer das Bad Saag

Vorweg: Der Alte ist auch der Neue. Den Zuschlag für die nächsten 30 Jahre bekam die DCK Saag GmbH des Klagenfurters Dieter Kienberger. Payer: “Die einmalige Liegenschaft am Wörthersee wird saniert und bleibt als Strandbad mit den Schwerpunkten Familie und Sport langfristig erhalten. Besonderes Augenmerk wird ergänzend auf die Entwicklung eines erweiterten Gastronomiebetriebes für alle Jahreszeiten gelegt“. Und: „Nach einem internationalen Vergabeverfahren mit abschließender Bewertung durch eine unabhängige Hearing-Kommission konnte der Zuschlag zur Verpachtung von Bad Saag für die kommenden 30 Jahre an bewährte Betreiber erfolgen. Das ist die DCK Saag GmbH des Klagenfurter Unternehmers Mag. Dieter Kienberger. Sie konnte sich am Ende mit dem Konzept zur behutsamen Sanierung und der langfristigen Entwicklungsstrategie durchsetzen“.

Das Konzept sieht folgende Schwerpunkte vor: Familie und Kinder: Um das Strandbad noch familien- und kinderfreundlicher zu gestalten, wird in die Sanierung und Erweiterung des Kinderspielplatzes, die Verdoppelung der Anzahl der Badekabinen und weiterer Kinderattraktionen investiert. Ein Augenmerk wird auf ein erweitertes Sportangebot für Kinder gelegt. Sportaktivitäten: Das Angebot zum Windsurfen und Kiten wird ebenso ausgebaut wie das bereits bewährte Angebot der Tauchschule. Infrastruktur: Die Sanierung der Rasenfläche inkl. der Installation eines automatischen Rasenpflegesystems sowie eines Bewässerungssystems steht ebenso im Investitionsplan wie die dringend notwendige Sanierung des Parkplatzes. Ein Parkplatzbewirtschaftungssystem wird für den reibungslosen Ablauf sorgen.

Gastronomie: Strandkiosk – Beach Club – Abendrestaurant

Die gastronomische Versorgung des Badebetriebes wird weiterhin durch einen Strandkiosk mit einem für den Badebetrieb typischen Speiseangebot sichergestellt. Ein Beach Club bildet den Übergang zu einem Abendrestaurant mit gehobener Gastronomie. Das breitenwirksame Angebot richtet sich an Touristen und Einheimische gleichermaßen. Der Betrieb des Restaurants wird für jeweils 10 Monate des Jahres gewährleistet und soll somit auch den See in den kälteren Jahreszeiten beleben. Ermöglicht wird das auch durch eine erweiterte Überdachung der Terrassenflächen und einer umfassenden Sanierung des Restaurantbereiches. Payer: „Der langfristige erfolgreiche Betrieb ist durch das nachhaltige und der Liegenschaft entsprechend behutsame Bewirtschaftungskonzept sowie avisierte Folgeinvestitionen im laufenden Betrieb sichergestellt. Der Liegenschaftseigentümerin (K-BV) ist eine sensible Sanierung, Weiterentwicklung und Bewirtschaftung im Einklang mit Naturschutz, Wasserökologie und den Widmungs- und Bebauungsvorgaben besonders wichtig. Das Siegerprojekt garantiert diese Vorgaben. Die Kärntner Beteiligungsverwaltung wünscht dem zukünftigen Betreiber viel Erfolg und unseren Gästen aus nah und fern wunderbarer Stunden in Bad Saag“!