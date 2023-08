Warm, wärmer, Kärnten

In diesen Regionen wurde heute die 20-Grad-Marke ge­knackt

Kärnten - Wie schön! In zahlreichen Orten in Kärnten wurde am heutigen Samstag die 20-Grad-Marke überschritten, darunter auch Spittal an der Drau, Hermagor, Villach und Klagenfurt.

