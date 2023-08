„Vielfalt des Lebens“ Tierisch viele Gäste: Eröffnung der zweiten STEIERMARK SCHAU Steiermark - Am heutigen Samstag (29. April 2023) wurde die STEIERMARK SCHAU 2023 von Landeshauptmann Christopher Drexler, Marko Mele (wissenschaftlicher Direktor Universalmuseum Joanneum) und der interimistischen Tierwelt-Herberstein-Geschäftsführerin Alexia Getzinger eröffnet. Das aktuelle und ansprechend aufbereitete Thema „Vielfalt des Lebens,” sorgte bereits im Rahmen der Eröffnung für großes Interesse. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) Eröffnung Steiermarkschau im Tierpark Herberstein © Universalmuseum Joanneum/Helmut Lunghammer

Schauplatz der Eröffnungsfeierlichkeiten war die Meierei, eingebettet zwischen der Tierwelt und dem Schloss Herberstein. Durch die Veranstaltung führte Moderatorin Kathi Wenusch, die neben den Hauptverantwortlichen der STEIERMARK SCHAU auf der Bühne auch zahlreiche Ehrengäste im Publikum begrüßte.

Regionale Vielfalt

Die regionale Vielfalt, die die Hauptrolle im Rahmen der Schau spielt, wurde auch bei der Eröffnung hochgehalten: Der eigens für die Schau produzierte Wein der Vielfalt von Weingartmann Weine aus Puch bei Weiz wurde präsentiert und konnte verkostet werden. Neben der Regionalität spielt auch die Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle bei der Schau: Eine Vielzahl an wissenswerten Hintergrundinformationen sowie Tipps für ein nachhaltig gestaltetes Alltagsleben bietet das Magazin zur STEIERMARK SCHAU: der „Vielfalter”, der in der Tierwelt erhältlich sein wird.

Noch bis 5. November

Die STEIERMARK SCHAU 2023 widmet sich noch bis 5. November 2023 der „Vielfalt des Lebens”. Hauptschauplatz ist die Tierwelt Herberstein, die seit 2022 Teil des Universalmuseums Joanneum ist. In einem neuen „Haus der Biodiversität” und auf dem „Weg der Vielfalt” in der Tierwelt Herberstein sowie im angrenzenden Europaschutzgebiet Feistritzklamm wird die Faszination, die Bedeutung und die Bedrohung der Biodiversität in der Natur sichtbar gemacht. Komplettiert wird die STEIERMARK SCHAU durch den mobilen Pavillon, der sich dem Thema der Schau aus künstlerischer und wissenschaftlicher Sicht nähert und während der gesamten Laufzeit vor den Toren der Tierwelt Herberstein zu besuchen sein wird.