17. Lindner Bauernmarkt Im Mai könnt ihr wieder Markt­luft in Lind ob Velden schnuppern Lind ob Velden - Wie schön! Bereits zum 17. Mal wird am 12. Mai 2023 der Bauernmarkt im Schulhof der Volksschule Lind ob Velden veranstaltet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (60 Wörter)

Am Schulhofgelände der Volksschule Lind ob Velden findet am Freitag, dem 12. Mai 2023, endlich wieder der Lindner Bauernmarkt statt. Ab 10 Uhr bieten Bauern aus der Region Velden am Wörthersee kulinarische Köstlichkeiten an und die Kindergarten- und Volksschulkinder begeistern mit einem bunten Kulturprogramm. Präsentiert wird auch das Umweltprojekt “Fisch-Riba-Pesce-Fish” der Volksschule Lind ob Velden – mehr dazu hier.