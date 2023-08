Tierisches Happy End! Eingebrochen: Feuerwehr rettete Kuh aus misslicher Lage Griffen - Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Griffen zu einem tierischen Rettungseinsatz alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache ist eine Kuh in einen Schacht eingebrochen und steckte fest. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) © FF Griffen

Sirenenalarm in der Gemeinde Griffen: Aus bisher unbekannter Ursache ist am Samstag eine Kuh in einen Schacht nahe der Ortschaft Pustritz eingebrochen und steckte fest. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Griffen rückten aus, um das Tier aus der misslichen Lage zu befreien. Wie die Kärntner Krone berichtet, ist ihnen dies auch gelungen. Die Kuh wurde mit vereinten Kräften geborgen.