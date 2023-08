Die Vielfalt der Stadt ist eine Tatsache „Graz sind wir alle“: Neues Integrations­leitbild für Graz Graz - Der Grazer Gemeinderat hat diese Woche das neue Integrationsleitbild, das unter dem Motto „Graz sind wir alle“ steht, beschlossen. Zentrales Element dieses Leitbildes ist, dass alle in Graz lebenden Menschen ihr Potenzial entfalten können und ihr Leben ohne Ausgrenzung und Diskriminierung gestalten sollen. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (317 Wörter) © Foto Fischer

Alle Grazerinnen und Grazer sollen in der Stadt die Möglichkeit umfassender gesellschaftlicher Teilhabe vorfinden. Denn Graz lebt seit jeher von seiner Vielfalt, die durch Zuzug von nah und fern geprägt wird. Unterschiedliche Erfahrungen, Lebensentwürfe und Sprachen, neue Perspektiven und neues Wissen machen das Lebensgefühl in unserer Stadt aus. „Graz soll für alle hier lebenden Menschen eine gute Heimat sein. Das neue Leitbild des Integrationsreferates und unser Arbeitsprogramm schaffen dafür gute Voraussetzungen. Mit Respekt können wir ein gutes Zusammenleben gestalten und zugleich Herausforderungen meistern“, zeigt sich Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) überzeugt.

Schritt für Schritt

Die Vielfalt der Stadt ist eine Tatsache – und es ist die politische Aufgabe aller Akteur:innen, diese für ein gutes und gleichberechtigtes Zusammenleben aller hier lebenden Menschen zu nützen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Politik und in der Gesellschaft positive Vorstellungen für unser Zusammenleben brauchen, damit wir uns den Zielen des Leitbildes Schritt für Schritt annähern können“, bringt Krotzer die Komplexität des Themas auf den Punkt.

Gut durchdacht

Das neue Leitbild „Graz sind wir alle“ bildet die Grundlage der zukünftigen Integrationsarbeit der Stadt Graz. Es entstand in einem zweieinhalbjährigen Entwicklungsprozess, in welchen Expert:innen aus Praxis, Wissenschaft und Verwaltung, Vertreter:innen von selbstorganisierten migrantischen Vereinen, NGOs und Gremien eingebunden waren und sich die Grazer Bevölkerung in Form einer Online-Umfrage beteiligen konnte. Von dieser Möglichkeit machten über 1.600 Grazer:innen mit und ohne Migrationshintergrund Gebrauch.

Nicht nur schöne Worte

„Den Anspruch, dass Graz eine gute Heimat für alle hier lebenden Menschen sein soll, wollen wir daher gemeinsam mit den städtischen Beschäftigten, der Zivilgesellschaft sowie unzähligen Akteur:innen aus allen Lebensbereichen gerecht werden. Ein Leitbild lebt nicht von schönen Worten, sondern von den Taten und der Arbeit für und mit Menschen, die daraus folgt“, so Krotzer abschließend.