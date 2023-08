Am 7. Mai: Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür St. Veit an der Glan - Tag der offenen Tür: Am 7. Mai 2023 könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen der Freiwilligen Feuerwehr Hörzendorf-Projern werfen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) #GOODNews © FF Hörzendorf-Projern

Die Feuerwehr Hörzendorf-Projern lädt am Sonntag, dem 7. Mai 2023, zum Tag der offenen Tür. Um 10 Uhr wird die Florianimesse von Franjo Vidovic zelebriert. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Projern Gospel Singers. Anschließend verwöhnen die Kameraden ihre Gäste kulinarisch. Am Nachmittag findet eine Geräteschau statt, und die Drehleiter der FF St. Veit wird für spannende Höhenflüge sorgen.

Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr

Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ), der Mitglied der Feuerwehr Hörzendorf-Projern ist, lädt ein: “Wir freuen uns darauf, viele St. Veiterinnen und St. Veiter am Tag der offenen Tür begrüßen zu dürfen und ihnen zu zeigen, wie wir für ihre Sicherheit und die Sicherheit unserer Gemeinde arbeiten.” Außerdem gleich vormerken: Am Samstag, dem 13. Mai, werden sich 30 bis 35 Feuerwehr-Mannschaften ab 10 Uhr zum sportlichen Wettkampf bei den Feuerwehr-Bezirksmeisterschaften am St. Veiter Rennbahngelände einfinden. Am darauffolgenden Samstag findet von 9 bis 14 Uhr die große Leistungsschau der Feuerwehren am Hauptplatz statt.