Alles neu macht der Mai Tassen, T-Shirts & Co.: Neuer Geschenke­laden eröffnet in Villach Villach - Mit ihrem "Engelchen & Teufelchen"-Shop wollen Jenny und Manuel Grimm ab 6. Mai frischen Wind in die Klagenfurter Straße in Villach bringen. Künftig sind dort personalisierte Geschenke erhältlich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) #GOODNews © Engelchen & Teufelchen

“Wir haben angefangen, auf Biker-Treffen und Messen Tassen zu drucken. Es war für uns eine tolle Abwechslung und Zeit zum Abschalten. Wir haben viele liebe neue Menschen kennengelernt und die Arbeit hat uns richtig Spaß gemacht”, erklären Jenny und Manuel Grimm im Gespräch mit 5 Minuten. Nach und nach haben sie das Sortiment erweitert und im September 2022 waren sie schließlich als Aussteller auf der European Bike Week am Faaker See zu Gast. “Es waren fantastische Tage. Wir hatten das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein.”

“Wir eröffnen in Villach!”

Gemeinsam haben sie deshalb den Beschluss gefasst, ein fixes Geschäftslokal in der Draustadt zu eröffnen. Dort will das Power-Paar künftig individuelle Geschenke verkaufen – von personalisierten Tassen über Kleidung, bis hin zu Schildern, Deko und Accessoires. Eröffnet wird am 6. Mai um 10 Uhr in der Klagenfurter Straße 13. “Wir freuen uns auf Euch!”