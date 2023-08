Verkehrsunfall

Radfahrerin (59) kollidierte mit Auto: Verletzt

St. Kanzian am Klopeiner See - Eine 59-jährige Radfahrerin wurde am Samstag in einem Kreisverkehr am Klopeiner See von einem Auto erfasst. Sie musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert werden.

