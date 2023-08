Mutter und Tochter von Straße abgedrängt: Täter düst einfach davon

Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter

Keine Ent­spannung in Sicht: Regen hält bis morgen an

Kärnten - Hinsichtlich des heftigen Regens ist bis morgen keine Entspannung in Sicht. Während der Regen am Nachmittag etwas nachlässt, soll sich gegen Abend die Lage dann schließlich wieder verschärfen. In den Wetterprognosen ist die Rede von bis zu 100 ...