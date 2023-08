Zwei Verletzte 74-Jährige krachte mit Klein-LKW in Gegen­verkehr Gmünd in Kärnten - Die 74-jährige Lenkerin eines Klein-LKW geriet am Samstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn der Maltatal-Landesstraße und kollidierte mit einem entgegenkommenden 50-jährigen Autofahrer. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) © FF Gmünd in Kärnten

Eine 74-jährige Frau war am Samstagnachmittag, dem 19. April 2023, mit ihrem Klein-LKW auf der Maltatal-Landesstraße in Richtung Malta unterwegs. In Gmünd kam sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen einen entgegenkommenden 50-jährigen Autofahrer.

Zwei Verletzte

“Beide Lenker wurden bei der Kollision leicht verletzt und wurden nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Die L12 war für die Dauer der Rettungs- und Aufräumungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Neben der Rettung standen auch die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Gmünd im Einsatz.