Straße gesperrt Schwerer Motor­rad­unfall: Zwei Personen mit Hubschrauber abtransportiert Murtal - Bei nasser Fahrbahn kam ein 56-jähriger Motorradfahrer Samstagvormittag, 29. April 2023, auf der B114 zu Sturz. Er und seine Beifahrerin wurden verletzt. von Carolina Kucher

Gegen 9.25 Uhr lenkte der 56-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land sein Motorrad auf der Triebener Straße B114 aus Richtung Hohentauern kommend in Fahrtrichtung St. Johann am Tauern. Auf Höhe des Straßenkilometer 15,8 kam er vermutlich wegen der nassen Fahrverhältnisse von der Fahrbahn ab und stürzte in eine angrenzende Weide. Der 56-Jährige und seine 54-jährige Mitfahrerin wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mit den Rettungshubschraubern C14 bzw. C17 in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck bzw. in das LKH Murtal, Standort Judenburg verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war in beiden Fahrtrichtungen für die Dauer von rund 45 Minuten gesperrt.