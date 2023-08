Verkehrsunfall Gegen Geländer gekracht: 38-Jähriger landet samt Traktor in Bachbett Graz-Umgebung - Ein 38-jähriger Traktorfahrer prallte Samstagvormittag, 29. April 2023, mit seiner Zugmaschine gegen ein Brückengeländer und stürzte in ein Bachbett. Er wurde leicht verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Radweg

Gegen 9.45 Uhr parkte ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen Pkw aus einem Parkplatz beim Freizeitzentrum in Kumberg aus und wollte wegfahren. Zur selben Zeit fuhr ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Traktor samt angebautem Frontlader in diesem Bereich. Nach Angaben des 38-Jährigen musste er seine Zugmaschine verreißen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Dabei stieß er gegen ein Brückengeländer und stürzte in den angrenzenden Moikbach. Dabei wurde der 38-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert.

Traktor von Staatsanwaltschaft sichergestellt

Da der Traktor einen desolaten Eindruck machte, die Begutachtungsplakette bereits abgelaufen war und nicht auszuschließen war, dass ein technisches Gebrechen vorlag, wurde dieser über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz sichergestellt. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, da es zu keiner Fahrzeugberührung gekommen war.