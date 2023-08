Helme & Bücher Soldaten mit Herz brachten Ge­schenke ins SOS-Kinderdorf Moosburg - Der wohltätige Verein „Soldaten mit Herz“ hat im Rahmen seiner Frühjahrsaktion Fahrrad-Helme und Jugendbücher an das SOS-Kinderdorf in Moosburg überreicht. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) #GOODNews © Soldaten mit Herz

Der Verein “Soldaten mit Herz” hat wieder Geschenke nach Moosburg gebracht. Insgesamt 30 Helme für Kinder und Jugendliche, aber auch für ihre Betreuer, konnten dem SOS-Kinderdorf übergeben werden. Ein wichtiges Geschenk für die jungen Bewohner, denn ein Helm kann Leben retten und sollte beim Radfahren, Skateboarden oder beim E-Roller-Fahren immer getragen. “Es ist uns ein großes Anliegen, die Kleinen für ihre eigene Sicherheit am Schulweg oder beim Spielen im Freien zu sensibilisieren”, erklärt John Patrick Platzer, der Präsident des Vereins “Soldaten mit Herz”.

© Soldaten mit Herz

Helme waren nicht das einzige Geschenk

Mit der Frühjahrsaktion “Kluge Köpfe tragen Helm” wollen die Soldaten mit Herz aber auch zeigen, dass Sicherheit nicht nur am, sondern auch im Kopf beginnt. Darum wurde eine Auswahl an Jugendbüchern von einer Mitarbeiterin der Klagenfurter Buchhandlung Heyn sorgfältig auf die Bedürfnisse der jungen Leser abgestimmt. Der Verein kaufte dann jeden Titel der Empfehlungsliste und überreichte insgesamt über 30 Jugendbücher an das SOS-Kinderdorf in Moosburg. “Wir sind Präsident Platzer und seinen Kameraden sehr dankbar für diese großartige Aktion”, freut sich Betreuer Christian Theuermann-Willibald.