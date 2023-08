Einfacherer Zugang Bei Kärntner Perücken-Expertin müsst ihr die Zweit­haarlösung nicht mehr vor­finanzieren Klagenfurt - Als erste mobile Perückenspezialistin Kärntens ist es Carmen Trapic nun gelungen, noch mehr Patienten eine passende Zweithaarlösung zu ermöglichen: BVAEB-Versicherten werden die Kosten für medizinisch notwendige Perücken ab sofort, großteils, von ihrer Krankenkasse übernommen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) #GOODNews © Haar la carte

Die passende Zweithaarlösung ist für Patienten zumeist vor allem eine psychisch enorm wichtige Sache, weiß die erfahrene Perückenexpertin Carmen Trapic: “Sie gibt Patientinnen und Patienten Hoffnung und stärkt sie in ihrem Genesungsprozess, denn immerhin spielt auch die Psyche hierbei eine große Rolle.” Umso erfreulicher sei es, so Trapic, dass durch die Vertragspartnerschaft mit der BVAEB nun eine Direktverrechnung möglich ist und so der Großteil der Kosten, für die Beratung und Anpassung einer Perücke vor Ort, nun nicht mehr vorfinanziert werden müssen. Derzeit arbeitet Trapic zudem an einer Lösung für SVS-Versicherte.

Haar la carte-Perückenexpertin Carmen Trapic © Haar la carte