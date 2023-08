Sonnenlauf 2023 Stefanie Kurath ist Kärntner Meisterin im Halb­marathon Villach & St. Veit an der Glan - Der traditionelle St. Veiter Sonnenlauf fand am heutigen 29. April 2023 statt. Mit dabei waren mit Stefanie Kurath, Julian Pinter und Wolfgang Zwerger auch drei Athleten vom LC Villach. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) #GOODNews © Martina Albel

Läuferin Stefanie Kurath vom LC Villach lief in 1:23:30 Stunden als erste Läuferin in das Ziel und darf sich nun Kärntner Meisterin im Halbmarathon nennen. Ebenfalls Gold gewann Julian Pinter in der Klasse U23. Vizemeister wurde Wolfgang Zwerger in der Klasse M55.

Top-Leistungen bei den Kinderläufen

Für starke Leistungen sorgte auch der Nachwuchs des LC Villach, der mit einem kleinen Team bei den zuvor ausgetragenen Kinderläufen an den Start ging. Insgesamt nahmen über 180 Kinder daran teil. Gleich bei den Jüngsten gab es mit Wanda Leithold einen Sieg in der Klasse U6. Pech hatte Anna Fleiss-Cianciabella, die knapp vor dem Ziel stürzte, aber dennoch Platz vier belegte. Bei den Burschen dieser Klasse wurde Matteo Groschacher Sechster. Alexandru Dobroaica lief in der Klasse U8 auf Platz drei.

Nachwuchs in Aktion

Spannend verlief das Rennen auch bei den Mädchen der Klasse U10. Leni Steiner siegte hauchdünn vor Vereinskollegin Sarah Hermann. Einen weiteren Sieger gab es mit Niklas Groschacher, er lief zu einem klaren Start-Ziel-Sieg in seiner Altersklasse. David Waldner lief in der Klasse der 10- bis 11-jährigen über die Distanz von 600 Metern als Sechster in das Ziel.