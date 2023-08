Löscheinsatz in Treffen

Carport brannte: Florianis ver­hinderten Über­greifen aufs Wohnhaus

Treffen am Ossiacher See - Im Carport eines Einfamilienwohnhauses in Treffen am Ossiacher See brach Samstagmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Die Freiwilligen Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.

