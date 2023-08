Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

Carport in Flammen: Feuer­wehren rückten zum Löscheinsatz aus

Treffen am Ossiacher See - Am Samstagvormittag, 29. April, brach beim Carport eines Einfamilienwohnhauses aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus, der auf dort gelagerte Gegenstände übergriff und diese zerstörte. In weiterer Folge griff der Brand auch auf eine angrenzende Thujenhecke über.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (64 Wörter)