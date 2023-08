Vollbrand! Schock für Lenker (24): Auto ging während Fahrt in Flammen auf A2/Premstätten - Ein Pkw geriet Samstagabend, 29. April 2023, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Latschach

Gegen 23 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit einem Pkw auf der A9 in Fahrtrichtung Spielfeld, als im Gemeindegebiet von Premstätten plötzlich eine Warnmeldung am Display erschien. Der 24-Jährige hielt den Pkw sofort am Pannenstreifen an und bemerkte Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Die Feuerwehren Seiersberg und Unterpremstätten konnten den Pkw, der inzwischen in Vollbrand stand, rasch löschen. Der Pkw brannte zur Gänze aus; verletzt wurde niemand.