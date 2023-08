Rapid Wien gegen Sturm Graz: Alle wichtigen Infos zu Spiel & Anreise

Es wird eindringlich empfohlen, dass die Fans des SK Puntigamer Sturm über die A2 anreisen und die Autobahnabfahrt

Klagenfurt OST nutzen!



ACHTUNG: Aufgrund einer Veranstaltung ist von 9 bis 16 Uhr der Südring (ab der Villacher Straße bis zur Südufer-Straße) gesperrt.



Fanbusse:

Die Busse mit den Fans des SK Sturm Graz biegen vom Südring kommend in die Rosentaler Straße und dann links in die

Maximilianstraße ein und werden von der Siebenhügelstraße beginnend (Kreuzung Maria-Platzer-Straße) seitlich abgestellt.

Die ankommenden Busse fahren bis zum letzten eingeparkten Bus vor und parken direkt dahinter ein. Die genaue Einweisung

erfolgt durch die Polizei.



Die Besucher nehmen anschließend den Fußweg zum Stadion. Dort treffen sie direkt in ihrem Fanbereich ein. Nach dem Spiel

ist die gleiche Wegeführung zurück zu den Bussen.



Strecke:

• Klagenfurt Ost Richtung Klagenfurt

• Völkermarkter Straße bis zum Südring (Kreuzung Cinecity, Kika)

• Südring bis zur Rosentaler Straße

• Rosentaler Straße – Maximilianstraße



Sind alle Parkmöglichkeiten in der Siebenhügelstraße und in der Maximilianstraße (ca. 70 Busparkplätze) ausgeschöpft,

werden die weiteren Busse auf dem Parkplatz P3 im Messegelände abgestellt. Bei der Zufahrt erhalten die Busfahrer ein

Ausfahrticket.



Strecke:

• Klagenfurt Ost Richtung Klagenfurt

• Völkermarkter Straße bis zum Südring (Kreuzung Cinecity, Kika)

• Südring bis zur Rosentaler Straße

• Rosentaler Straße – Florian Gröger Straße (Messegelände)



Der Shuttledienst wird ab 16 Uhr bei der Haltestelle Florian-Gröger-Straße zur Verfügung stehen und die Besucher zum Stadion bringen. Nach dem Spiel wird ein Shuttle-Dienst für die Rückreise zum Messegelände ab Haltestelle Zaungasse bereitstehen.



PKW-Parkplätze:

Für PKW stehen die restlichen Parkplätze auf dem Messeparkplatz, dem Parkhaus am Messegelände und dem 2.

Messeparkplatz zur Verfügung. Außerdem stehen in den Seitenstraßen weitere Parkplätze zur Verfügung – keine

Kurzparkzone.



Die Zufahrt zum Parkhaus P2 erfolgt über die Rosentaler Straße/Ausstellungs-/Valentin-Leitgeb-Straße. Der Tagestarif für das

Parkhaus Messegelände beträgt 6,60 Euro die Zufahrt zum P1 erfolgt über die St. Ruprechter Straße.

Shuttlebusse:

Vom Parkplatz Messe (Haltestelle Florian-Gröger-Straße) fahren ab 16 Uhr Shuttlebusse direkt zum Stadion (Haltestelle

Zaungasse) bzw. auf dem gleichen Weg nach dem Spiel vom Stadion zur Messe.



Wir ersuchen Fans des SK Puntigamer Sturm Graz sich im Nordbereich des Stadions/Siebenhügelstraße einzufinden, dort

finden sich alle Eingänge für Sturm Fans. Für die Nordtribüne stehen die Eingänge Nord und der Gästeeingang zur Verfügung.

Der Eingang für die Osttribüne befindet sich ebenfalls im Nord/Osten im Bereich des Fandorfes.