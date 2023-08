Feuerwehreinsatz

Brand­alarm in Bäckerei: Feuerwehr zu Einsatz alarmiert

Klagenfurt - In den frühen Morgenstunden musste die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in einer Bäckerei in der Ebentaler Straße ausrücken. Durch schnelles Handeln konnte Schlimmeres verhindert werden.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (104 Wörter)