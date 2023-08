30. April Tag der Arbeitslosen: "Niemand ist gerne oder absichtlich arbeitslos!" Steiermark - Traditionell findet am 30. April der Tag der Arbeitslosen statt. "arbeit plus Steiermark" und das Armutsnetzwerk Steiermark richten anlässlich dieses Tages die Blicke auf die Situation von Menschen, die trotz Arbeitskräftemangel von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder ohne eigenes geregeltes Einkommen leben müssen. Am Tag der Arbeitslosen ist die Forderung nach respektvollem und wertschätzendem Umgang mit vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt Personen DAS zentrale Thema. von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (598 Wörter) © arbeit plus Steiermark

Im März waren 30.915 Personen in der Steiermark als arbeitssuchend gemeldet. Davon sind fast 8.000 Menschen langzeitarbeitslos. Dieser Anteil hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Der Anteil der Menschen, die seit fünf Jahren ohne Beschäftigung sind, hat sich sogar verdreifacht. Trotz großer Nachfrage sind viele Menschen nicht in der Lage, mit den Arbeitsbedingungen und dem Takt, den der Arbeitsmarkt vorgibt, mitzuhalten. Die Folgen: Finanzielle Einschränkungen bis Armutsgefährdung, Einsamkeit bis Stigmatisierung, Hoffnungslosigkeit bis Resignation.

arbeit plus Steiermark arbeit plus Steiermark vertritt als Netzwerk die Interessen von über 30 Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten (GBP) und Sozialökonomischen Betrieben (SÖB) in der ganzen Steiermark. Grundidee dieser (u. a. vom AMS, Land Steiermark und Stadt Graz geförderten) Projekte und Betriebe ist die Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt. Das Angebot richtet sich daher u.a. an: langzeitbeschäftigungslose Personen, Menschen mit Behinderung, sozialbetreuungsintensive Personen. Diese vom Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Personen erhalten die Möglichkeit, in einem zeitlich befristeten Dienstverhältnis (zwischen drei Monaten und einem Jahr) berufliche Grundqualifikationen zu erwerben und gleichzeitig soziale und persönliche Arbeitshemmnisse abzubauen.

Soziale Unternehmen fungieren als Vermittler

Bicycle ist ein Sozialökonomischer Betrieb in Graz mit fünf Standorten und bietet im Bereich Fahrradreparatur, Fahrradverleih, Verkauf, Fahrradreinigung und mobiler Fahrraddienstleistungen 40 Transitarbeitsplätze und soziale Unterstützung für benachteiligte Personen. „Damit langzeitarbeitslose Menschen vom Arbeitsmarkt mitgenommen werden, braucht es dringend mehr politische, gesellschaftliche und unternehmerische Anpassungen in der Arbeitswelt. Menschen, die schon länger arbeitslos sind, müssen begleitet und ermutigt werden, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen“, erklärt Gerd Kronheim, Obmann von arbeit plus Steiermark.

Was braucht es?

“Erwerbsarbeit gibt Einkommen, aber auch das Gefühl wichtig zu sein, sie strukturiert den Tag, verbindet mit anderen Menschen. Und die Arbeit gibt Sinn. Aus diesem Grund wollen die allermeisten Menschen arbeiten. Viele können das aber nicht, trauen sich das nicht mehr zu, weil die Strukturen und Bedingungen des Arbeitsmarktes nicht passen oder überfordern”, erklärt der Obmann. “Wir merken stark: neben der sehr hohen Nachfrage an Fachkräften auf der einen Seite, ist der Anteil an niedrig Qualifizieren und leistungseingeschränkten Personen hoch. Diese dürfen nicht in politischen Spannungsfeldern aufgerieben werden, gerade jetzt braucht es die angepassten Angebote und die Vermittlung von den so unterschiedlichen Bereichen unserer Sozialen Integrationsbetriebe”.

Was es laut Kronheim braucht: “Längerfristig geförderte Beschäftigung sowie begleitende Beratung und Qualifizierung geben Unterstützung, damit Menschen (wieder) eine gute Arbeit finden und damit finanziell und sozial gesichert sind. Außerdem: Druck raus aus dem System durch stufenweise Übergänge in den Arbeitsmarkt, flächendeckende Kinderbetreuungs- und Pflegeangebote schaffen!”

Armutsgefährdung nimmt drastisch zu

Existenzsicherung und gesellschaftliche Teilhabe sind nach wie vor stark mit Erwerbsarbeit verknüpft. Diese Verknüpfung wird in Zeiten der Teuerung immer problematischer. Viele Menschen, vor allem Frauen, arbeiten Teilzeit, viele sind Working Poor, können also von ihrem Erwerbseinkommen nicht existenzsichernd leben und auch die Zahl von prekären Beschäftigungsverhältnissen steigt.

Die Armutsgefährdung nimmt drastisch zu, je länger man ohne Job ist. So gelten „nur“ 20 Prozent der Personen, die maximal fünf Monate in einem Jahr arbeitslos waren als armutsgefährdet. Bei Menschen, die hingegen zwischen sechs und elf Monaten keinen Job haben, erhöht sich der Anteil auf 25 Prozent. Bei einer das ganze Jahr über andauernden Arbeitslosigkeit verfügen bereits 56 Prozent der betroffenen Menschen nur über ein Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle. „Arbeitslosigkeit ist die häufigste Ursache für ein Abrutschen in die Armut. Für die Menschen bedeutet Arbeitslosigkeit ein Leben am Minimum. Arbeitslosigkeit führt in die Armutsfalle. Man gerät in einen Teufelskreis von Abhängigkeiten, Schulden und sozialer Isolation, der sich mit zunehmender Dauer verschärft”, erklärt Brigitte Brand, geschäftsführende Koordinatorin des Armutsnetzwerks Steiermark.

Arbeit als Bedürfnis

“Niemand in Österreich ist gerne oder gar absichtlich arbeitslos, denn durch Arbeit werden grundlegende menschliche Bedürfnisse befriedigt. Im internationalen Vergleich sind Arbeitslosengeld und Notstandshilfe eher niedrig. Das durchschnittlich ausbezahlte Arbeitslosengeld (1056 Euro im Jahr 2021) sowie die durchschnittlich ausbezahlte Notstandshilfe (897 Euro im Jahr 2021) liegen deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1371 Euro im Monat für einen Einpersonenhaushalt. Damit das Arbeitslosengeld existenzsichernd ist, braucht es dringend eine Valorisierung!”, so Brand abschließend.