Traurige Bilanz 13 Kinder tödlich verunglückt: Zahl der Verkehrs­unfälle stieg rasant an Kärnten/Österreich - Laut Statistik Austria waren 8 Prozent aller Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden im Jahr 2022 Alkoholunfälle (2.775 von 34.869). Dies entspricht dem höchsten Anteil seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992. Bei diesen Unfällen wurden 3.519 Personen verletzt und weitere 26 getötet. Auch die Anzahl der im Straßenverkehr getöteten Kinder stieg stark an. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (380 Wörter) © LPD OÖ - Michael Dietrich

Der Großteil, nämlich 85 Prozent aller alkoholisierten Beteiligten war im Jahr 2022 laut Statistik Austria männlich. 77 Prozent der alkoholisierten Lenker:innen mit gemessenen Alkoholwerten waren zum Unfallzeitpunkt mit einem Blutalkoholwert von mehr als einem Promille unterwegs, 16 Prozent sogar mit mehr als zwei Promille. Die Alkoholwerte unterschieden sich darüber hinaus auch nach dem Alter. Während 21 Prozent aller 30 bis 59-jähringen Alkolenker:innen mit mehr als zwei Promille Blutalkohol unterwegs waren, waren es bei den über 60-Jährigen und den unter 30-Jährigen jeweils 11 Prozent. 61 Prozent aller Alkoholunfälle waren Alleinunfälle.

13 tödlich verunglückte Kinder, besonders Kleinkinder betroffen

Besonders deutlich ist im Vergleich zu 2021 die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Kinder (bis 14 Jahre) gestiegen. 13 Kinder kamen ums Leben (2021 waren es 6 Kinder), was den zweithöchsten Wert seit 2011 darstellt. Acht der 13 tödlich verunglückten Kinder waren maximal vier Jahre alt. Diese acht Kleinkinder kamen als Pkw-Mitfahrer:innen oder als Fußgänger:innen ums Leben. Darüber hinaus wurden weitere 2.689 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt, 12 Prozent mehr als im Vorjahr.

Noch nie so wenige getötete Motorradfahrer

55 Motorradfahrer:innen kamen 2022 auf Österreichs Straßen ums Leben, die geringste Zahl seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 27%. Insgesamt wurden 370 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet. Im Gegensatz dazu erreichte die Zahl der verletzten Leicht-Lkw Fahrer:innen 2022 den 30-Jahres-Höchstwert. 1.118 Personen, die mit einem Leicht-Lkw (bis 3,5 t) fuhren, wurden verletzt, weitere 18 getötet. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der verletzten Leicht-Lkw-Fahrer:innen um 14 Prozent.

Erstmals mehr als 10.000 verletzte Radfahrer

Nachdem bereits in den Jahren 2020 und 2021 jeweils Höchstwerte seit Beginn der Aufzeichnungen für die Zahl verletzter Radfahrer:innen verzeichnet wurde, stieg die Zahl auch 2022 weiter an und erreichte erstmals einen fünfstelligen Wert (10.871). 33% aller verletzten Radfahrer:innen waren mit einem E-Bike unterwegs, dieser Wert lag noch im Jahr 2019 bei lediglich 18%. Darüber hinaus wurden die verletzten EBiker:innen im Durchschnitt von Jahr zu Jahr jünger. Lag das Durchschnittsalter 2019 noch bei 53 Jahren, so waren verletzte E-Biker:innen 2022 mit 46,5 Jahren im Schnitt sechseinhalb Jahre jünger als im Vor-Corona-Jahr. Weiters ist eine Abnahme beim Verletzungsgrad der E-Biker:innen festzustellen: Waren 2019 noch 31% aller verletzten E-Biker:innen schwer verletzt, traf dies 2022 nur noch auf 26% der Verletzten zu.