Diebstahl

Tausende Euro Schaden: Ein­brecher räumte Keller­abteil leer

St. Veit - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht zum 30. April in das Kellerabteil eines 51 Jahre alten Mannes im Gemeindegebiet von St.Veit an der Glan ein.

