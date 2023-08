Auf der L315 Schwerer Verkehrs­unfall: 78-Jährige in künstlichen Tief­schlaf versetzt Södingberg - Am Sonntagmorgen ereignete sich um ca. 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L315 in Södingberg, im Ortsteil Münichberg. Dabei kam ein PKW aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und blieb in einem Bachbett liegen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © C. Peter, H.G. Schwarzl | Rotes Kreuz Stmk.

Die alarmierten Einsatzkräfte, darunter ein First Responder des Roten Kreuzes, das Notarzteinsatzfahrzeug, ein Kommandofahrzeug und zwei Rettungswägen aus Voitsberg trafen in weniger als 15 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort ein. Aufgrund einer schweren Schädelverletzung wurde frühzeitig der Notarzthubschrauber Christophorus 12 nachalarmiert. Die Verletzte, eine 78-Jährige aus Södingberg, wurde noch vor Ort durch den Notarzt in künstlichen Tiefschlaf versetzt und im Anschluss ins Universitätsklinikum Graz geflogen.

Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr Södingberg war mit drei Fahrzeugen und 21 Kamerad:innen, die Feuerwehr Stallhofen mit vier Fahrzeugen und 27 Kamerad:innen und die Polizei mit drei Streifenwägen und sechs Beamt:innen vor Ort. Einsatzleiter-Rettungsdienst Hans-Georg Schwarzl lobt: „Die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen funktionierte einwandfrei“.

Zeitgleicher Einsatz

Das Notarzteinsatzfahrzeug war zum Zeitpunkt des Unfalls in Gallmannsegg bei einem medizinischen Notfall im Einsatz. Dort war der Patient bereits an das Team des Christophorus 17 Notarzthubschraubers übergeben worden. So konnte sich das Notarztteam bodengebunden direkt auf den Weg nach Södingberg machen.