Erfolg bei den Staatsmeisterschaften Starke Leistung: Kärntner Kraftpaket zog 18 Tonnen schweren LKW Kärnten - Bei den Staatsmeisterschaften im Lkw-Ziehen, die zum bereits 17. Mal ausgetragen wurden und heuer in Leoben stattgefunden haben, kämpften die stärksten Männer Österreichs um den Sieg. Es galt einen 18 Tonnen schweren Lkw so schnell als möglich 25 Meter hinter sich herzuziehen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © KK

Martin Hoi (48) aus St. Veit erreichte den 2. Platz bei den Staatsmeisterschaften und holte damit Silber nach Kärnten, der 1. und 3. Platz ging jeweils in die Steiermark. Die sportliche Bilanz von Hoi ist in Österreich einzigartig, denn seit 1995 nahm er jährlich und das durchgehend an Kraftsportveranstaltungen aller Art teil und sicherte sich damit neben unzähligen Titeln im Kraftsport auch 19. Weltrekorde. Hoi selbst dazu: “Ich habe nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen, da ich direkt aus einer 10-wöchigen Verletzungspause gekommen bin.”