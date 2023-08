"Ein Aushängeschild des Sportlandes Kärnten" Radler- und Skatertag: Kärntner düsen heute "autofrei" um den Wörthersee Kärnten - Um 10 Uhr erfolgte heute, Sonntag, vor dem Minimundus in Klagenfurt der offizielle Start der 26. Ausgabe des Radler- und Skatertages am Wörthersee. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) © Simone Hattenberger

Unter den unzähligen begeisterten Sportlerinnen und Sportlern jedes Alters, waren auch Sportreferent LH Peter Kaiser, er gab den Startschuss, Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig, Landessportdirektor Arno Arthofer und Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser. Matakustix sorgte an der Startlinie für Stimmung.

Für Sportreferent Kaiser sind Breitensportinitiativen, wie der Radler- und Skatertag, ein wichtiger Bestandteil des Sportlandes Kärnten. „Wörthersee Autofrei ist ein Aushängeschild des Sportlandes Kärnten und eine der schönsten Veranstaltungen, die es im Breitensport gibt. Es geht heute nicht darum, den See in Rekordzeit zu umrunden, sondern Spaß an der Bewegung zu vermitteln“, betonte Kaiser, der die Strecke mit dem Rennrad in Angriff nahm.

“Eine er schönsten Radveranstaltungen des Landes”

„Die immense Zahl als Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt, wie beliebt Wörthersee Autofrei ist. Es ist eine der schönsten Radveranstaltungen des Landes“, sagte Mobilitäts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig und verwies darauf, dass das Radfahren nicht nur in der Freizeit, sondern auch als Teil des Mobilitäts-Mixes zunehmend an Bedeutung gewinnt.