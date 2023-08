Auch in Kärnten sichtbar Nächste Stern­schnuppen­nacht steht kurz bevor Kärnten - Wünscht euch was! Die Sternschnuppen der Eta-Aquariiden huschen zwischen dem 19. April und dem 28. Mai 2023 über den Kärntner Nachthimmel. Besonders viele Meteore gibt es in der ersten Maiwoche zu sehen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) #GOODNews © Thomas Kaiser

Das dürft ihr nicht verpassen! Zwischen Mitte April und Ende Mai ist der Meteorstrom der Eta-Aquariiden am Nachthimmel zu sehen. Ihren absoluten Höhepunkt erreichen sie in der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 2023. Dann könnt ihr bis zu 50 Meteore pro Stunde beobachten. Aber auch in den umliegenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel.

Bruchstücke eines Kometen

Die Eta-Aquariiden sind immer dann aktiv, wenn sich die Erde durch die Umlaufbahn des Halleyschen Kometen bewegt. Dessen Bruchstücke sind es, die als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen. Wer das Schauspiel beobachten möchte, sollte seinen Blick am besten in Richtung des Sternbildes Wassermann wenden. Hier liegt der Radiant des Meteorschauers – also jener Punkt am Himmel, aus dessen Richtung die Schnuppen zu kommen scheinen.