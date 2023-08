Italientief Temperatur­­sturz: Nass­­kalter Wochen­start kommt auf Steirer zu Steiermark - Schluss mit Sonnenschein und 20 Grad! Ein Italientief kommt in den nächsten Tagen auf uns zu. Die Temperaturen sinken zum Teil sogar in einstellige Bereiche. Das Wetter wird dicht bewölkt und nass. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) © 5min.at

Zwar ist es am morgigen Staatsfeiertag, dem 1. Mai 2023, oft noch recht sonnig, schon im Laufe des Tages treffen aus Südwesten aber ausgedehnte Wolkenfelder ein. Diese sorgen am darauffolgenden Dienstag für nasskaltes Wetter. “Von der Früh weg sind die Wolken dicht und im Laufe des Vormittags beginnt es verbreitet zu regnen. er Nachmittag ist in der ganzen Steiermark nass”, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Zeitgleich sinken die Temperaturen – und zwar ordentlich!

Brrr…! Temperaturen im einstelligen Bereich

Derzeit hat es in vielen Regionen Steiermarks noch fast 20 Grad, bis zum Dienstag fällt die Anzeige am Thermometer aber wieder weit nach unten. “Die Temperaturen kommen über 9 bis 14 Grad meist nicht hinaus.” Ihr solltet euch also unbedingt warm anziehen und einen Regenschirm einpacken.