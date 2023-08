27 Firmlinge aus ganz Kärnten Augsdorf: Bischof spendete das Sakrament der Firmung Velden am Wörthersee - Nach acht Jahren feierte die Pfarre Augsdorf wieder eine würdige und eindrucksvolle Firmung. 27 Firmlinge aus ganz Kärnten empfingen von Bischof Josef Marketz das heilige Sakrament und strahlten dabei mit der Frühjahrssonne um die Wette. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) #GOODNews © KK/Sobe

Veldens Vizebürgermeister Markus Fantur (SPÖ) freute sich in seinen Begrüßungsworten über die zahlreichen Firmlinge sowie die große Beteiligung der Augsdorfer Bevölkerung. Ganz persönliche Worte fand er für Frida Marketz, der Schwester des Diözesanbischofs, die viele Jahre als Lehrerin in Velden tätig war. „Frida, wie sie von vielen liebevoll genannt wurde, vermittelte einer ganzen Generation von Kindern – auch mir – das Rüstzeug für den Glauben“, so Veldens Vizebürgermeister strahlend. Weiters anwesend war die Augsdorfer Feuerwehr, die Brauchtumsgruppe sowie der MGV Lind ob Velden, der für die musikalische Umrahmung sorgte. Pfarrer Suresh Meriga Babu und der Pfarrgemeinderat sorgten für die Gestaltung und den reibungslosen Ablauf der Firmfeier.