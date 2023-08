Fans versammeln sich bereits Cup-Finale: In wenigen Stunden geht es los Klagenfurt - Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Heute Abend geht in der 28 Black Arena in Klagenfurt-Waidmannsdorf das große ÖFB-Cupfinale über die Bühne. Um 20.30 Uhr treffen die Mannschaften des SK Rapid und des Sturm Graz aufeinander. Das Stadion ist restlos ausverkauft. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) Mit Video © 5min.at

Heute Abend ist es endlich so weit – das ÖFB-Cupfinale steht am Programm und alle fiebern dem Spiel des SK Rapid und des Sturm Graz entgegen. Das Stadion in Klagenfurt ist restlos ausverkauft. Bereits jetzt pilgern hunderte Fans in grünen oder schwarzen Fanfarben in Richtung der 28 Black Arena. Auch die Polizei steht bereits in den Startlöchern und wird für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen. Unzählige Einsatzfahrzeuge mit Einsatzkräften haben sich bereits rund um das Stadion positioniert. Auch “die große Bühne ist bereit”, heißt es auf der offiziellen Seite des UNIQA ÖFB-Cups.