Tag der Entscheidung Auf die "Schwoazen"! In wenigen Stunden steigt das Cup­finale Graz/ Klagenfurt - Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Heute Abend geht in der 28 Black Arena in Klagenfurt-Waidmannsdorf das große ÖFB-Cupfinale über die Bühne. Um 20.30 Uhr treffen die Mannschaften des SK Rapid und des Sturm Graz aufeinander. Wer macht wohl das Match? von Sabrina Tischler

In wenigen Stunden steigt endlich das ÖFB-Cupfinale. Ab 20.30 Uhr heißt es am Feld des Klagenfurter Stadions dann Sturm Graz gegen SK Rapid. Das Wörthersee Stadion ist restlos ausverkauft. Seit 12 Uhr versammeln sich schon die Fans der Schwoazen in der Fanzone nördlich des Stadions. Dresscode: Selbstverständlich schwarz mit schwarzen Schals. Mit Fan-Gesang wird schon für ordentlich Stimmung vor dem Match gesorgt.

Sturm Graz-Banner am Kärntner Himmel

Selbst ein Flieger mit einem Sturm Graz-Banner kurvt am Kärntner Himmel herum. Der Banner flog direkt über die Rapid-Fans während ihres Fanmarsches. Ob es sich dabei um einen “Gruß” von den Grazer handelt? Auf jeden Fall sorgte der Banner bei den Rapid-Fans für ordentlich Aufregung. Mehr dazu liest du hier.