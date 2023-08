Für Gemeindeprojekt Bad Bleiberg erhält Gesundheits­preis des Landes Bad Bleiberg - Super! Im Rahmen der Kärntner Initiative "Gesunde Gemeinde" wurde "Bad Bleiberg entdeckt seine Wege" als allgemeines Gemeindeprojekt eingereicht und ausgezeichnet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) © Marktgemeinde Bad Bleiberg

“In den Sommerferien 2021 – inmitten der Corona-Pandemie – wurde eine Möglichkeit gefunden, die Natur zu erkunden, sich körperlich zu betätigen und gleichzeitig den geltenden Corona-Sicherheitsbestimmungen gerecht zu werden”, beschreibt Bürgermeister Christian Hecher das Projekt “Bad Bleiberg entdeckt seine Wege”, welches nun mit dem Gesundheitspreis des Landes Kärnten ausgezeichnet wurde.

Auszeichnung entgegengenommen

Als federführender Projektleiter übernahm Gemeinderat Daniel Sternig, mit Unterstützung der Obfrau des Sozialausschusses GV Roswitha Michenthaler sowie Bürgermeister Hecher die Planung und Umsetzung. “Am 18. April durften wir die Auszeichnung in Velden am Wörthersee in Empfang nehmen”, freut sich Hecher. “Als kinder- und familienfreundliche Gemeinde freut es uns, solche gesundheitsfördernden Projekte für unsere Bevölkerung ins Leben zu rufen.”