Bei schönem Wetter "Schlager­garten Gloria" sorgt für ordentlich Stimmung im Volks­garten Graz - Der Startschuss für das Nachbarschaftsfest "Lendwirbel" ist gefallen. Zahlreiche Grazer und Grazerinnen feiern heute bei Sonne und warmen Temperaturen im Volksgarten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (69 Wörter)

Der Volksgarten sprüht gerade nur so von guter Stimmung. Ab 12 Uhr versammelten sich hier viele Grazer und Grazerinnen. Kaum noch ein Fleckchen Grün ist frei – so voll ist es im Volksgarten. Bis 22 Uhr könnt ihr im Rahmen der Veranstaltung “Schlagergarten Gloria” Live-Musik genießen, Schlager-Hits dürfen da auf gar keinen Fall fehlen. Der Startschuss für das mehrtägige Nachbarschaftsfest “Lendwirbel” ist also gefallen.