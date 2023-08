Erste Einblicke: Das war die große Katastrophen­schutz-Übung des KAT-Zug 5 Kärnten - „POSEIDON“ titelte sich die diesjährige Übung, an der rund 122 Kräfte des KAT-Zug 5 der Feuerwehren aus den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg teilnahmen. Der Fokus wurde auf Einsatzarbeiten bei Hochwasser- und Starkregen gelegt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) © KAT-Zug 5

Am 29. April wurde im Raum Eisenkappel und der Annabrücke bei Gallizien die diesjährige KAT-Zug-Übung durchgeführt. “Im Stationsbetrieb wurde unter anderem das Arbeiten und die Vorteile mit einzelnen Pumpenarten, wie Hochleistungs-, Schmutzwasser- und Tauchpumpen beübt”, erklärt ein Sprecher des Katastrophenhilfszuges. Am Programm standen außerdem verschiedenste Techniken und Taktiken bei Sicherungsarbeiten, wie zum Beispiel nach Hangrutschungen. Am Wasser lernte man die Arbeiten mit Einsatzbooten im Feuerwehr-Wasserdienst sowie die Errichtung einer Ölsperre auf Gewässern kennen.

© Georg Bachhiesl © Georg Bachhiesl © KAT-Zug 5

122 Feuerwehrleute mit dabei

Insgesamt standen bei der KAT-Zug-Übung 122 Feuerwehrleute des KAT-Zug 5 der Feuerwehren aus den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg mit über 30 Fahrzeugen und vier Einsatzbooten im Übungseinsatz. Medizinisch begleitet wurde die gesamte Übung durch fünf Kräfte des Österreichischen Roten Kreuzes. Für die Dauer der Übung wurden dazu auch zwei Rettungswägen abgestellt. Die Ausarbeitung der Übung, sowie die Übungsgestaltung und die Verpflegung der Übungsteilnehmer wurde selbstständig vom KAT-Zug 5 ausgearbeitet und durchgeführt. “Die Lageführung sowie die gesamten Koordinationsmaßnahmen erfolgten im Rüsthaus Bad Eisenkappel”, heißt es weiter. Im Anschluss an die Übung fand im Zuge der Abschlussbesprechung die Segnung der KAT-Küche des KAT-Zugs 5 statt.