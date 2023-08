In der Qualifikation gescheitert

Villach-St. Martin - Die Sensation blieb für die Kärntner Teilnehmer beim 39. ITF Panaceo Tennis Junior Cup von Villach-St. Martin vorerst aus: Sowohl Tea Nedic (ASKÖ St. Marein) als auch Max Kohler (UTC Straßburg) scheiterten beide in der Qualifikation für den Hauptbewerb. Mittels Wild Card fix im Hauptbewerb der besten 32 Spielerinnen stehen ab Dienstag jedoch die gebürtige Osttirolerin Lilli Tagger und die Wolfsbergerin Stella Horacek (beide KLC).

Zwar in der Qualifikation gescheitert, aber Max Kohler (am Bild mit seinem Trainer Axel Latritsch) lieferte beim ITF Tennis Junior Cup 2023 in Villach eine echte Talentprobe ab.

© Stadt Villach / Kohlmayer