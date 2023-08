Schreckensfund: Ent­haupteter Rehbock trieb im Ossiacher See Steindorf am Ossiacher See - Ein Fischer machte Sonntagmittag einen schrecklichen Fund: Mitten im Ossiacher See trieb ein enthaupteter Rehbock. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min

Einen unfassbaren Fund machte am Sonntag, dem 30 April 2023, ein Fischer am Ossiacher See. Im Gewässer trieb ein enthaupteter Rehbock. Noch ist unklar, wer hinter der Schreckenstat steckt. “Die Täter dürften ihn an einem noch unbekannten Ort erlegt, enthaupteten und im See entsorgt haben”, heißt es seitens der Polizei.

Kadaver wurde abgeholt und entsorgt

Das tote Tier wurde von dem Fischer in der Folge im Gemeindegebiet von Steindorf an Land gebracht. “Dort wurde er von einem Jäger abgeholt und entsorgt”, heißt es seitens der Polizei, die nun gegen den Eingriff in fremdes Jagdrecht ermittelt. Dem zuständigen Jagdverein entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.