Zu Sturz gekommen Suche nach Katze endete für 15-Jährige im Krankenhaus Poggersdorf - Eigentlich wollte die 15-jährige Jugendliche im Wald nur nach ihrer Katze suchen. Dabei stürzte sie allerdings und verletzte sich. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. von Sabrina Tischler

Am heutigen Sonntag, dem 30. April, gegen 18 Uhr machte sich eine 15-jährige Jugendliche aus Klagenfurt auf die Suche nach ihrer Katze. Sie suchte dabei ein Waldstück in Poggersdorf ab. In unwegsamem Gelände stürzte sich allerdings und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Das Mädchen konnte nicht mehr aufstehen und musste von der Bergrettung Klagenfurt (13 Personen) und der Freiwilligen Feuerwehr Poggersdorf (20 Personen) gerettet werden. Sie wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.