Finale voll im Gange

Knapp 1.000 Polizisten bei ÖFB-Cupfinale im Einsatz

Graz/ Klagenfurt - Der heiß ersehnte Anpfiff für das ÖFB-Cupfinale in Klagenfurt ist schon ertönt. Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) besuchte am heutigen 30. April 2023 den polizeilichen Einsatz in Klagenfurt. Rund 1.000 Kräfte aus ganz Österreich sind vor Ort.