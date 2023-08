Wetterprognose So wird das Wetter am Staats­feiertag in Kärnten Kärnten - Am Staatsfeiertag wird es nochmal so richtig warm, bevor uns ab Dienstag dann ein Italientief überkommt. Ein paar Wolkenfelder ziehen über Kärnten, machen der Sonne aber immer wieder ihren Platz. Bis zu 19 Grad werden erwartet von Redaktion 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © 5min.at

Der Staatsfeiertag wird in Kärnten recht sonnig. “Streckenweise drücken allerdings schon in der Früh hochnebelartige Wolken von Süden herein, vor allem in Unterkärnten. In vielen Regionen zeigt sich jedoch für einige Stunden die Sonne und erst im Laufe des Tages treffen aus Südwesten ausgedehnte Wolkenfelder ein”, lautet die Prognose der Experten der GeoSphere Austria. Die längsten Sonnenphasen wird es im nördlichen Klagenfurter Becken und im Lavanttal geben. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.