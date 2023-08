Wetterprognose Bis zu 21 Grad: Am Staats­feiertag wird es so richtig warm & sonnig Steiermark - Am Staatsfeiertag wird es nochmal so richtig warm, bevor es ab Dienstag wieder kälter wird. Ein paar Wolkenfelder ziehen über die Steiermark, machen der Sonne aber immer wieder ihren Platz. Vereinzelt sind sogar bis zu 21 Grad möglich. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © Elisa Auer

“Am Staatsfeiertag zeigt sich an der Alpennordseite mit Südföhn noch häufig die Sonne bei meist nur dünnen Wolkenfeldern. Nach Süden hin halten sich aber zum Teil hochnebelartige Wolken und die Sonne scheint in manchen Regionen nur zwischendurch. Am Nachmittag geht sich auch im Flach- und Hügelland noch einiges an Sonne aus”, lautet die Prognose der Experten der GeoSphere Austria. Es weht ein mäßiger Wind aus Ost bis Südost. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad, vereinzelt sind sogar bis zu 21 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.