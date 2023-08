Spannend bis zum Schluss! Sturm gewinnt das Cup-Finale mit 2:0 Klagenfurt - Was für ein Spiel! Sturm siegte am Sonntagabend, dem 30. April 2023, im ÖFB-Cupfinale gegen Rapid und holte den begehrten Pokal damit nach Graz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) Mit Video © privat

Es war das Fußball-Highlight der Superlative: Unzählige Fans versammelten sich am Sonntag, dem 30. April 2023, in Klagenfurt, um das Match zwischen Rapid und Sturm Graz live in der 28 Black Arena sehen zu können. Vor ausverkauftem Haus fiel um 20.30 Uhr der Anpfiff zum ÖFB-Match des Jahres. Doch obwohl sich beide Mannschaften sehr kämpferisch zeigten, verging die erste Halbzeit torlos.

Sturm geht in Führung!

In der 66. Minute ertönt schließlich lauter Jubel in den Reihen der steirischen Fans: Mittelstürmer Manprit Sarkaria bugsierte den Ball ins Tor und erzielte damit den Führungstreffer für die Grazer. Keine 20 Minuten später gelingt es ihm dann den Vorsprung weiter auszubauen. Diesen können die Wiener nicht mehr aufholen. Damit holt sich Sturm den diesjährigen ÖFB-Pokal.

